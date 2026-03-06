El Gobierno de los Estados Unidos puso en marcha vuelos de repatriación tras la escalada militar en Medio Oriente por el conflicto contra Irán. Ante el cierre de aeropuertos, ataques con misiles y cancelaciones masivas de vuelos, Washington comenzó a organizar un operativo para sacar a estadounidenses que quedaron atrapados en países cercanos al conflicto. La administración del presidente Donald Trump confirmó que se están utilizando distintos recursos para facilitar la salida de civiles. Entre las medidas se incluyen vuelos chárter, coordinación con aerolíneas comerciales y la posibilidad de utilizar aviones militares para evacuar a ciudadanos estadounidenses desde varios países del Medio Oriente. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que está facilitando vuelos chárter para ciudadanos estadounidenses que desean abandonar la región. Estas operaciones se organizan principalmente desde países como: Estos puntos se consideran con condiciones aptas para realizar despegues seguros. Además de los vuelos chárter, funcionarios estadounidenses confirmaron que el gobierno está asegurando también aviones militares para ampliar las opciones de evacuación si la situación de seguridad se deteriora.