La actualidad geopolítica que envuelve al mundo pone sobre la mesa varias cuestiones, entre ellas el armamento militar con el que cuentan las principales potencias como Estados Unidos o Rusia, incluyendo desde buques hasta bombas de destrucción masiva. El conflicto bélico en medio oriente entre Israel y Estados Unidos contra Irán tiene un gran potencial de escalada dado que varios países ya han expresado su posición al respecto. Una de las potencias asiáticas, Corea del Sur, tiene uno de los arsenales más completos del mundo. La potencia asiática ocupa una posición singular dentro del sistema internacional: es uno de los países más aislados políticamente, pero al mismo tiempo posee capacidad nuclear y misiles balísticos intercontinentales, lo que le otorga una influencia estratégica importante respecto a su tamaño económico. Desde el final de la Guerra de Corea (1950-1953), el país permanece formalmente en estado de armisticio con Corea del Sur y Estados Unidos. Esto convirtió a la península coreana en uno de los puntos más militarizados del planeta. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Corea del Norte mantiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, con más de 1,2 millones de soldados activos. En los últimos años, Pyongyang profundizó su acercamiento político y militar con Rusia y China, que ya le brindan respaldo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU. Distintos análisis sostienen que el vínculo con Moscú se intensificó a partir de la guerra en Ucrania, en medio de acusaciones occidentales sobre transferencias de armamento norcoreano a Rusia. A nivel regional, Corea del Norte mantiene una relación extremadamente tensa con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que realizan ejercicios militares conjuntos en la zona. Pyongyang suele responder a estas maniobras con ensayos de misiles o demostraciones militares, en lo que muchos analistas describen como una estrategia de disuasión. Para Occidente, el país representa un factor constante de inestabilidad estratégica, ya que combina armamento nuclear, un régimen altamente cerrado y una doctrina militar basada en la disuasión. El programa militar norcoreano ha evolucionado de forma acelerada durante las últimas dos décadas, especialmente en el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de largo alcance. Según estimaciones del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Corea del Norte posee aproximadamente: El país realizó su primer ensayo nuclear en 2006, y desde entonces ha llevado a cabo múltiples pruebas subterráneas. Corea del Norte desarrolló una amplia gama de misiles: Capaces de alcanzar distancias superiores a 10.000 km, lo que potencialmente permite llegar al territorio continental de Estados Unidos. Entre los más conocidos: Estos sistemas fueron probados entre 2017 y 2023, según el Center for Strategic and International Studies (CSIS). El país también desarrolló misiles de crucero estratégicos, que vuelan a baja altura y pueden transportar cargas convencionales o nucleares. En 2026, Kim Jong-un supervisó pruebas de este tipo de misiles lanzados desde un nuevo destructor naval, según informaron Al Jazeera y DW. Pyongyang trabaja en desarrollar submarinos capaces de lanzar misiles balísticos (SLBM), lo que permitiría una capacidad de ataque nuclear desde el mar. Esta estrategia busca crear una disuasión nuclear más difícil de neutralizar, similar a la doctrina que utilizan potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia o China.