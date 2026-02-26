En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, una creciente cantidad de personas se encuentra atrapada en una situación financiera delicada: deudas tributarias atrasadas, acumulación de intereses y penalidades y el riesgo de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emprenda acciones de cobro más estrictas. La cifra de contribuyentes con impuestos pendientes continúa siendo alta, y muchos están recurriendo a programas como el Offer in Compromise para intentar resolver sus obligaciones sin arruinar su economía personal. Durante los últimos años, el IRS ha incrementado sus esfuerzos para recuperar impuestos no pagados, impulsado por mayores recursos y prioridades en su agenda de cumplimiento fiscal. En este contexto, millones de estadounidenses con saldos pendientes enfrentan no solo el acumulamiento de intereses y multas, sino también la posibilidad real de que la agencia federal tome medidas más agresivas para recuperar esos montos adeudados. Los embargos del IRS pueden incluir la emisión de gravámenes fiscales, retención de reembolsos futuros o incluso el embargo de cuentas bancarias y salarios si no se logran acuerdos previos con la agencia. En medio de esta presión, muchos contribuyentes exploran opciones alternativas para negociar sus deudas, entre las cuales destaca el Offer in Compromise —un programa oficial del IRS que permite acordar un pago menor al monto total adeudado bajo ciertas condiciones. El Offer in Compromise (OIC) es un mecanismo reconocido y regulado por el IRS que ofrece a ciertos contribuyentes la posibilidad de resolver una deuda tributaria por menos de lo que originalmente se debe, siempre que se demuestre que pagar la totalidad del monto impondría una dificultad económica significativa. El proceso comienza con la presentación del Formulario 656-B, acompañado de documentación financiera que refleje ingresos, gastos y activos. El IRS evalúa cada solicitud individualmente, considerando factores como la capacidad de pago, los recursos disponibles y el historial de cumplimiento del contribuyente. Si se acepta la oferta, el contribuyente puede liquidar su deuda con un monto reducido y evitar medidas más severas de cobro, como embargos o retenciones de reembolsos futuros. Sin embargo, esta opción no está garantizada para todos. El proceso puede ser riguroso y no siempre resulta en una aceptación, especialmente si el contribuyente no cumple con los requisitos financieros o de elegibilidad definidos por el IRS. En medio de esta creciente preocupación, han proliferado compañías y servicios privados que prometen resolver deudas con el IRS rápidamente o “negociar por ti”. Muchos de estos anuncios resultan ser engaños o estafas, que cobran altas comisiones sin asegurar resultados reales, e incluso pueden dejar al contribuyente en peor situación financiera. Especialistas fiscales recomiendan actuar con cautela: antes de aceptar servicios externos, los contribuyentes deben verificar la legitimidad de cualquier asesor, preferir profesionales acreditados (como contadores públicos o agentes inscritos) y considerar primero las opciones directas que ofrece el IRS.