Estados Unidos confirmó que determinados extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en algunos casos, sin pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.

Sin visa ni pasaporte: la lista completa de documentos autorizados para entrar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no necesitan visa de turista o negocios para estadías cortas y, para ingresar por tierra o por mar, pueden usar documentos alternativos al pasaporte.

A continuación, la lista completa:

Licencia de conducir mejorada

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

Estos documentos cumplen con los estándares de la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) y permiten el ingreso sin trámites adicionales.

¿A quiénes no aplica esta excepción?

Este beneficio no aplica a: