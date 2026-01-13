En esta noticia
Estados Unidos confirmó que determinados extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en algunos casos, sin pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.
Sin visa ni pasaporte: la lista completa de documentos autorizados para entrar a Estados Unidos
Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no necesitan visa de turista o negocios para estadías cortas y, para ingresar por tierra o por mar, pueden usar documentos alternativos al pasaporte.
A continuación, la lista completa:
- Licencia de conducir mejorada
- Tarjeta de identificación mejorada
- Tarjeta NEXUS
- Tarjeta FAST/EXPRESS
- Tarjeta de inscripción en SENTRI
Estos documentos cumplen con los estándares de la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) y permiten el ingreso sin trámites adicionales.
¿A quiénes no aplica esta excepción?
Este beneficio no aplica a:
- Ciudadanos de otros países
- Residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos
- Viajeros que ingresen por vía aérea sin pasaporte
- Personas con antecedentes migratorios o penales que restrinjan el ingreso