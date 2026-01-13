En esta noticia

Estados Unidos confirmó que determinados extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en algunos casos, sin pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.

Belleza.Ni café ni canela | El tinte casero y natural que elimina las canas para siempre: devuelve brillo y suavidad al cabello
Atención.Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que no pasen esta prueba

Sin visa ni pasaporte: la lista completa de documentos autorizados para entrar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no necesitan visa de turista o negocios para estadías cortas y, para ingresar por tierra o por mar, pueden usar documentos alternativos al pasaporte.

A continuación, la lista completa:

  • Licencia de conducir mejorada
  • Tarjeta de identificación mejorada
  • Tarjeta NEXUS
  • Tarjeta FAST/EXPRESS
  • Tarjeta de inscripción en SENTRI

Estos documentos cumplen con los estándares de la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) y permiten el ingreso sin trámites adicionales.

Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. Fuente: Archivo.
Los ciudadanos canadienses cuentan con un régimen especial de ingreso a Estados Unidos. Fuente: Archivo.

¿A quiénes no aplica esta excepción?

Este beneficio no aplica a:

  • Ciudadanos de otros países
  • Residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos
  • Viajeros que ingresen por vía aérea sin pasaporte
  • Personas con antecedentes migratorios o penales que restrinjan el ingreso