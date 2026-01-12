En esta noticia
El sistema de pasaportes de Estados Unidos se caracteriza por una rigurosidad extrema en los controles y requisitos, ya que este documento no solo habilita viajes internacionales, sino que también certifica identidad y nacionalidad.
Su emisión y renovación están sujetas a verificaciones exhaustivas, que incluyen antecedentes, situación legal y, en algunos casos, cumplimiento de obligaciones federales.
Estados Unidos prohíbe y retiene los pasaportes de ciudadanos y extranjeros que no superen esta prueba
Estados Unidos confirmó que los ciudadanos y extranjeros con deudas fiscales elevadas de más de USD 60.000 y sin resolver pueden ver prohibida la emisión, renovación o incluso la retención de su pasaporte.
La medida es aplicada de manera conjunta por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, y forma parte de las políticas federales para garantizar el cumplimiento tributario.
El IRS clasifica como deuda fiscal seriamente morosa a aquella que supera un monto determinado por ley, incluye impuestos federales adeudados, intereses y multas, y no cuenta con un plan de pago vigente ni una disputa activa.
Esa certificación es suficiente para bloquear el pasaporte.
Cómo evitar que retengan o bloqueen el pasaporte
La clave es regularizar la deuda antes de solicitar o renovar el pasaporte. Presentar todas las declaraciones pendientes, establecer un plan de pago, solicitar una oferta de transacción o demostrar una dificultad económica válida puede suspender la certificación y permitir que el trámite continúe.