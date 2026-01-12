El sistema de pasaportes de Estados Unidos se caracteriza por una rigurosidad extrema en los controles y requisitos, ya que este documento no solo habilita viajes internacionales, sino que también certifica identidad y nacionalidad.

Su emisión y renovación están sujetas a verificaciones exhaustivas, que incluyen antecedentes, situación legal y, en algunos casos, cumplimiento de obligaciones federales.

Estados Unidos prohíbe y retiene los pasaportes de ciudadanos y extranjeros que no superen esta prueba

Estados Unidos confirmó que los ciudadanos y extranjeros con deudas fiscales elevadas de más de USD 60.000 y sin resolver pueden ver prohibida la emisión, renovación o incluso la retención de su pasaporte.

La medida es aplicada de manera conjunta por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, y forma parte de las políticas federales para garantizar el cumplimiento tributario.

El IRS clasifica como deuda fiscal seriamente morosa a aquella que supera un monto determinado por ley, incluye impuestos federales adeudados, intereses y multas, y no cuenta con un plan de pago vigente ni una disputa activa.

Esa certificación es suficiente para bloquear el pasaporte.

El Gobierno anula los pasaportes de todas las personas que mantengan altas deudas fiscales sin resolver. Fuente: Archivo.

Cómo evitar que retengan o bloqueen el pasaporte

La clave es regularizar la deuda antes de solicitar o renovar el pasaporte. Presentar todas las declaraciones pendientes, establecer un plan de pago, solicitar una oferta de transacción o demostrar una dificultad económica válida puede suspender la certificación y permitir que el trámite continúe.

Mientras la deuda siga certificada, el Departamento de Estado no puede avanzar con la emisión del pasaporte.