Mantener una buena salud cardiovascular no siempre requiere largas rutinas de entrenamiento ni equipamiento específico. Existe un ejercicio simple, accesible y efectivo que puede hacerse en casa y que aporta grandes beneficios. Esta actividad cotidiana, muchas veces subestimada, puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la circulación, fortalecer el corazón y combatir el sedentarismo. Se trata de subir escaleras. Este ejercicio aeróbico activa múltiples grupos musculares y eleva la frecuencia cardíaca en poco tiempo. Entre sus principales beneficios se destacan: Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda: Los especialistas sugieren realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. En el caso de subir escaleras, se puede empezar con: