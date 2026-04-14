Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha revelado que Paraguay se perfila como uno de los países con mayor potencial de crecimiento económico en América Latina para el año 2026, superando a economías que históricamente han sido dominantes, como Brasil y México. El organismo de Naciones Unidas subrayó que el país se encuentra en una fase de expansión sostenida, respaldada por fundamentos macroeconómicos robustos y sectores estratégicos en notable desarrollo, lo que lo posiciona como una potencial nueva potencia regional en el corto plazo. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, Paraguay combina crecimiento, baja inflación y estabilidad fiscal, elementos que actualmente son escasos en gran parte de la región. A diferencia de economías más grandes, el país ha logrado mantener orden macroeconómico, atraer inversiones y expandir su producción sin incurrir en desequilibrios significativos. Estos factores han permitido que Paraguay se destaque en un contexto regional donde la inestabilidad económica es más común. La capacidad de mantener un entorno favorable para los negocios ha sido crucial para su desarrollo sostenido. Además, su política fiscal prudente y su bajo nivel de endeudamiento le permiten absorber shocks externos con mayor margen que otras economías latinoamericanas. Mientras Brasil y México enfrentan desafíos vinculados a inflación, deuda, presión fiscal y desaceleración, Paraguay aparece como una economía más chica pero más estable, con reglas claras y previsibilidad. Para la CEPAL, este diferencial explica por qué el país puede ganar protagonismo regional en los próximos años.