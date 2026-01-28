En esta noticia

Un nuevo ranking global volvió a sacudir el mapa turístico y cultural del planeta. Según la prestigiosa revista Time Out, una ciudad de América Latina logró ubicarse entre las ocho mejores del mundo, superando a gigantes históricos como París y Barcelona, dos de los destinos más visitados y valorados de Europa.

El informe, basado en encuestas a miles de residentes y en la evaluación de expertos internacionales, analizó aspectos como calidad de vida, gastronomía, cultura, transporte, vida nocturna, accesibilidad y felicidad de los habitantes.

Ni Río ni Buenos Aires: la única ciudad latina entre las ocho mejores del mundo

En la edición 2025 del ranking de Time Out, Ciudad de México logró ubicarse en el puesto número 7 a nivel mundial, dentro del exclusivo top 10, superando a destinos como París, Barcelona, Roma y Berlín.

Este resultado convierte a la capital mexicana en la mejor posicionada de toda América Latina, por encima incluso de otras grandes ciudades de la región. A su vez, no solo posiciona a México en el centro del mapa global, sino que también marca una nueva tendencia en el turismo, la cultura y la calidad de vida urbana.

Ciudad de México se consolida como una de las mejores ciudades del mundo. Fuente: Archivo.
Top 10: las mejores ciudades del mundo

De acuerdo al ranking anual desarrollado por la empresa Time Out, las ciudades del mundo más destacadas son:

  1. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
  2. Bangkok, Tailandia
  3. Nueva York, EE.UU.
  4. Melbourne, Australia
  5. Londres, Reino Unido
  6. Nueva Orleans, EE.UU.
  7. Ciudad de México, México
  8. Oporto, Portugal
  9. Shanghái, China
  10. Copenhague, Dinamarca