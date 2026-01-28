El país de América Latina con superior calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales (foto: archivo)

Un nuevo ranking global volvió a sacudir el mapa turístico y cultural del planeta. Según la prestigiosa revista Time Out, una ciudad de América Latina logró ubicarse entre las ocho mejores del mundo, superando a gigantes históricos como París y Barcelona, dos de los destinos más visitados y valorados de Europa.

El informe, basado en encuestas a miles de residentes y en la evaluación de expertos internacionales, analizó aspectos como calidad de vida, gastronomía, cultura, transporte, vida nocturna, accesibilidad y felicidad de los habitantes.

Ni Río ni Buenos Aires: la única ciudad latina entre las ocho mejores del mundo

En la edición 2025 del ranking de Time Out, Ciudad de México logró ubicarse en el puesto número 7 a nivel mundial, dentro del exclusivo top 10, superando a destinos como París, Barcelona, Roma y Berlín.

Este resultado convierte a la capital mexicana en la mejor posicionada de toda América Latina, por encima incluso de otras grandes ciudades de la región. A su vez, no solo posiciona a México en el centro del mapa global, sino que también marca una nueva tendencia en el turismo, la cultura y la calidad de vida urbana.

Ciudad de México se consolida como una de las mejores ciudades del mundo. Fuente: Archivo.

Top 10: las mejores ciudades del mundo

De acuerdo al ranking anual desarrollado por la empresa Time Out, las ciudades del mundo más destacadas son: