El pasaporte americano ya no ocupa los primeros puestos en el ranking global de documentos con mayor libertad de viaje. Según el Henley & Partners, responsable del reconocido Henley Passport Index, Estados Unidos no se ubicó ni entre los primeros cinco, marcando un descenso respecto a años anteriores. El informe mide cuántos destinos pueden visitarse sin visa previa o con visa a la llegada, utilizando datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Según el índice de Henley, Estados Unidos se ubica en el décimo lugar dentro del ranking de pasaportes más poderosos del mundo. Esto implica que los ciudadanos estadounidenses pueden ingresar sin visa previa a una gran cantidad de países, pero ya no lideran el ranking mundial. Otros pasaportes, principalmente europeos y asiáticos, ofrecen mayor acceso sin trámites previos. El índice se actualiza periódicamente en función de acuerdos diplomáticos, políticas migratorias y cambios geopolíticos. A continuación, el top 10 de pasaportes más poderosos, según la cantidad de destinos a los que permite ingresar sin visado: