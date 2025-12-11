Cuando una tormenta eléctrica se acerca, la mayoría de las personas piensa en proteger la heladera, la computadora o el microondas.

Sin embargo, los especialistas en electricidad insisten en que el riesgo real recae sobre un aparato que está presente en casi todas las casas y que, paradójicamente, pocos consideran vulnerable. Su sistema interno es tan sensible que un solo pico de tensión puede dejarlo inutilizable.

Las tormentas no solo generan cortes; también provocan subidas repentinas de voltaje, oscilaciones violentas e impulsos eléctricos que pueden dañar cualquier equipo, incluso si el rayo no cae cerca. En ese escenario, hay un electrodoméstico que necesita más protección que todos los demás.

El aparato que hay que desconectar rápidamente cuando hay tormenta

Los expertos coinciden: el equipo que más sufre las tormentas es el televisor moderno, especialmente los LED, OLED y QLED. Estos dispositivos funcionan con placas electrónicas de alta precisión que requieren una tensión estable.

Cuando hay tormenta, la red puede recibir impulsos de miles de voltios y:

quemar la placa principal ,

dañar la fuente interna,

destruir capacitores o circuitos sin posibilidad de reparación.

En 2025, arreglar un televisor dañado por un pico de tensión puede costar entre el 40 % y el 70 % del valor original, un gasto que la mayoría busca evitar.

¿Qué otros dispositivos también fallan durante una tormenta?

Aunque el televisor es el más afectado, no es el único. Los picos de energía también dañan:

módems y routers , que pueden recibir descargas tanto por la red eléctrica como por el cable de internet;

consolas de videojuegos , muy sensibles a variaciones de voltaje;

equipos de audio y decodificadores, cuyos componentes internos son igualmente frágiles.

Muchos usuarios descubren que se quedan sin internet o sin señal de TV justo después de una tormenta, incluso aunque todos los demás aparatos parezcan funcionar bien.

Qué recomiendan los técnicos

Los especialistas son categóricos: apagar el televisor con el control remoto no sirve. Aunque la pantalla esté en negro, el equipo sigue conectado a la red eléctrica y puede recibir cualquier descarga.

Las recomendaciones son claras:

Desenchufar el televisor durante toda la tormenta.

Retirar el cable HDMI si está conectado a consolas o decodificadores.

Quitar el cable de antena o de TV por cable, otra vía frecuente de entrada de sobretensión.

Puede parecer exagerado, pero basta un solo impulso eléctrico para arruinar por completo el equipo.

¿Sirve usar estabilizadores o UPS?

Muchos hogares confían en estabilizadores, pero los expertos advierten que no están preparados para absorber impulsos extremos, como los que genera un rayo cercano. Los UPS (SAI) de buena calidad y los protectores certificados con varistores ofrecen mayor seguridad, pero:

No garantizan protección total

No soportan descargas extremas

Están diseñados para variaciones comunes, no para tormentas severas

La única medida realmente efectiva es la más simple: desenchufar.

Qué hacer para evitar daños y gastos inesperados

Desconectar los aparatos clave puede ahorrarte días sin servicio y gastos difíciles de afrontar. Es una acción rápida, sin costo y que evita perder equipos importantes. Además, ayuda a proteger: