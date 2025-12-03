La carrera por eliminar las “zonas sin servicio” acaba de cambiar para siempre. Starlink, la empresa de Elon Musk, comenzó a desplegar su nueva tecnología de conexión directa del satélite al celular, un avance que busca transformar la forma en que usamos Internet móvil. La apuesta es clara: permitir que cualquier persona reciba señal incluso en lugares donde las redes tradicionales simplemente no existen.

El sistema, conocido como “Direct to Cell”, funciona sin antenas externas ni equipos adicionales. Solo se necesita un teléfono inteligente con visibilidad hacia el cielo para establecer la conexión, lo que convierte a esta innovación en una de las más revolucionarias del sector de telecomunicaciones en la última década.

¿Qué es “Direct to Cell” y por qué cambia todo?

A diferencia del servicio satelital convencional —que requiere antenas fijas o portátiles— la tecnología Direct to Cell permite que los móviles actuales se conecten directamente a una flota de satélites en órbita baja.

Esta red, que seguirá expandiéndose durante 2025, opera usando estándares LTE (4G), por lo que no es necesario comprar un teléfono especial. En su fase inicial, la cobertura se centra en mensajes de texto, aunque Starlink ya anticipó que la transmisión de datos móviles será el siguiente paso.

Gracias al uso de espectro propio, la compañía logró una ventaja estratégica frente a otros proveedores: velocidades más estables y menor latencia. Informes recientes mostraron que Starlink alcanza tiempos de respuesta muy inferiores a los de servicios tradicionales de internet satelital, ubicándose en niveles cercanos a los 45 ms, frente a los más de 600 ms que ofrece la competencia.

El primer país latinoamericano que ya lo tiene

La expansión en la región empezó por Chile, donde los clientes de la empresa Entel ya tienen acceso a esta tecnología. Los primeros planes incluyen paquetes de 150 GB y 450 GB, diseñados para zonas rurales, áreas de montaña y localidades donde las redes terrestres no llegan con suficiente potencia.

Starlink señaló que su plan regional apunta a cubrir el continente gradualmente, a medida que más satélites entren en operación