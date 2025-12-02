Los electrodomésticos son artículos altamente sensibles a los cambios eléctricos bruscos que pueden generar apagones y temporales. En ese sentido, es común preguntarse cuáles son las medidas precautorias que pueden tomarse para prevenir daños que se estropeen de manera permanente.

En ese sentido, si bien no existen garantías de que alguno de estos artefactos se encuentre completamente a salvo frente a las fluctuaciones de tensión si no se toman medidas anticipadas, existe uno en particular que siempre se aconseja desenchufar: el televisor LED.

Por qué hay que desenchufar sí o sí este electrodoméstico frente a cualquier tormenta

Durante las tormentas las subas y bajas de tensión son una problemática frecuente, así como también los golpes elevados y bruscos de tensión si el temporal es eléctrico y un rayo cae cerca.

Se aconseja desenchufar el televisor LED frente a cualquier tormenta. Fuente: archivo.

En ese marco, los televisores LED, OLED y QLED cuentan con un sistema eléctrico particularmente vulnerable a los picos en el voltaje, pues están diseñados para operar con corriente estables.

Estos cambios energéticos repentinos pueden arruinar por completo la placa principal, sus capacitores -dispositivos eléctricos que almacenan energía- o la fuente interna.

El consejo general para cuidar los electrodomésticos en estos momentos

Si bien el televisor es uno de los aparatos más sensibles a los cambios, el consejo general de los especialistas es desconectar todos los electrodomésticos del hogar frente a un apagón o tormenta severa.

“Apaga o desconecta electrodomésticos, equipos o aparatos electrónicos. La energía puede regresar con aumentos o picos momentáneos que pueden causar daños”, indica Ready, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.