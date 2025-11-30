Cada vez que se acerca una tormenta fuerte y el cielo se cubre de nubes oscuras, surge la misma duda en miles de hogares: ¿hay que desenchufar los electrodomésticos?

La respuesta de los especialistas en electricidad es categórica: el televisor es el equipo más vulnerable y el primero que debe salir de la toma si quieres evitar pérdidas costosas.

Por qué el televisor es el más afectado durante una tormenta

Los televisores actuales —especialmente los LED, QLED y OLED— funcionan con componentes internos muy delicados, diseñados para recibir un voltaje estable. Cuando la red se ve alterada por una tormenta, aparecen cambios bruscos que pueden destruirlos sin aviso.

El televisor es el equipo más vulnerable y el primero que debe salir de la toma si quieres evitar pérdidas costosas. Imagen: archivo.

Durante los episodios de actividad eléctrica intensa, pueden registrarse:

Picos repentinos de tensión .

Impulsos de miles de voltios provocados por descargas cercanas.

Microcortes que interrumpen la alimentación del equipo.

Solo una fluctuación fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores, dejando el televisor inutilizable de un momento a otro. Repararlo en 2025 llega a costar hasta el 70% del valor total del equipo, según técnicos del sector.

Qué recomiendan los expertos

Aunque muchos creen que apagar el televisor con el control remoto basta, los especialistas aclaran que el aparato sigue recibiendo energía mientras permanezca enchufado. Para evitar daños irreparables, aconsejan:

Desenchufar el televisor por completo.

Quitar el cable HDMI conectado a decodificadores o consolas.

Desconectar la antena o el cable coaxial, porque también puede transmitir picos de tensión.

Los técnicos coinciden en que una sola descarga fuerte es suficiente para afectar de manera permanente el equipo.

¿Sirve un estabilizador?

Una duda frecuente es si el estabilizador o el UPS pueden proteger el televisor. Los expertos del INTI señalan que los picos generados por rayos exceden ampliamente la capacidad de los estabilizadores comunes.

Los UPS de alta calidad y los protectores con varistores IRAM ofrecen un nivel mayor de seguridad, pero aun así ninguna solución es completamente infalible. La única medida 100% efectiva es desenchufar todos los dispositivos sensibles mientras dura la tormenta.

Qué otros aparatos están en riesgo

Si bien el televisor es el más afectado, no es el único. Durante tormentas eléctricas también conviene proteger:

Módem y router Wi-Fi .

Consolas de videojuegos .

Equipos de audio .

Decodificadores de TV.

Todos estos dispositivos poseen placas electrónicas sensibles que pueden dañarse con un único pico de tensión, incluso si la descarga ocurre a varias cuadras de distancia.