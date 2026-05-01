La medida se implementa mediante un mecanismo federal que posibilita la retención de una parte del beneficio mensual de forma automática. El Gobierno ha confirmado que puede restringir las jubilaciones y pensiones del Seguro Social a aquellas personas que posean deudas impositivas sin saldar y que no hayan regularizado su situación con el Servicio de impuestos internos (IRS). Este bloqueo de jubilaciones no es absoluto, pero permanecerá vigente mientras subsista la deuda. Según la normativa actual, el descuento se efectúa directamente sobre los pagos del Seguro Social, afectando incluso a quienes dependen exclusivamente de dicho ingreso. A diferencia de otras deudas, el embargo por impuestos no respeta un monto mínimo protegido, por lo que el descuento se aplica sin importar si el ingreso restante queda por debajo de los USD 750 mensuales. El trámite que muchos olvidan es regularizar o acordar un plan de pago con el IRS antes de que avance la retención. El bloqueo se ejecuta mediante el Programa Federal de Embargo de Pagos (FPLP), un programa que autoriza al IRS a retener hasta el 15% de las jubilaciones del Seguro Social para saldar impuestos federales atrasados. Este mecanismo se aplica a los beneficios por vejez y supervivencia del sistema federal. Previo al inicio del descuento, el IRS emite una notificación final de intención de embargo, la cual concede el derecho a apelación. En ausencia de respuesta, se envía un aviso formal que informa que la jubilación puede ser retenida, otorgando un plazo de 30 días para tomar medidas. Con el fin de evitar la retención de la jubilación, el contribuyente debe pagar la deuda, solicitar un plan de pagos o presentar una apelación válida dentro del mencionado plazo. En caso de no realizar ningún trámite, el descuento del 15% se implementará automáticamente y permanecerá vigente hasta que se regularice la deuda o se materialice un acuerdo con el organismo fiscal.