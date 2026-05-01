El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) fija claramente en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben seguir para poder renovar el registro de su coche y habilitarlo así a circular legalmente. Si bien recientemente las autoridades realizaron modificaciones sobre este trámite clave, eximiendo a ciertas personas de llevar a cabo controles antes necesarios para efectuar esta gestión, es fundamental conocer los documentos que serán solicitados en todos los casos como parte de los protocolos obligatorios para el registro. Quienes no mantengan al día los papeles adecuados para la renovación, tendrán prohibido llevar a cabo el trámite. Si bien desde el 1 de enero de 2025 Texas dejó de exigir una inspección de seguridad anual a vehículos particulares, los coches de 17 condados en específico aún deben pasar una inspección de emisiones obligatoria para poder renovar la matrícula. Estos son Una vez se apruebe, las autoridades emiten un certificado electrónico que puede consultarse al momento de renovar el registro. Si se demora el trámite y no se realiza la inspección, tampoco se actualiza ese documento clave para el proceso, por lo que no se podrá llevar a cabo la renovación. “Para renovar a tiempo, tu vehículo debe superar una inspección de emisiones no antes de 90 días de que expire tu matriculación, si vives en ciertos condados de Texas”, indican las autoridades. El DMV confirmó que el “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente y especificó que no todos los servicios de registro se encuentran disponibles en este momento. No obstante, quienes resulten elegibles para realizar su renovación de forma online aún podrán llevar a cabo el trámite de forma digital utilizando Texas by Texas (TxT). Una vez se haya ingresado al portal, será necesario crear un perfil personal (o ingresar al suyo) y asociar su vehículo al sistema. Es esencial considerar que, en el caso de vehículos comerciales o gubernamentales, esta gestión debe llevarse a cabo en una oficina de manera obligatoria.