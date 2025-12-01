En la actualidad, conectarse a una red WiFi es esencial para realizar actividades laborales, académicas o de entretenimiento. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué hacer cuando se requiere acceso y la contraseña se ha olvidado?

Afortunadamente, existen formas rápidas y seguras de acceder a una red WiFi sin saber la contraseña, siempre que se cuente con la autorización del propietario de la red.

Alternativas para conectarse a un WiFi sin necesidad de contraseña

Una opción práctica es utilizar el código QR de la red WiFi. Los teléfonos actuales permiten compartir la clave mediante un código que solo necesitas escanear para conectarte en segundos, sin necesidad de escribirla.

El primer recurso es revisar un dispositivo que ya esté conectado. Tanto en celulares como en computadoras, desde los ajustes de red se puede visualizar la contraseña guardada y copiarla para usarla en otro apacomrato.

Acceder al Wi-Fi sin saber la contraseña: el método rápido, seguro y 100% legal

Muchos módems y routers modernos incluyen un código QR impreso que contiene el SSID (nombre de la red) y la contraseña para conectar dispositivos. Es una forma legal, rápida y segura de permitir que invitados se conecten sin dictar la clave. A continuación, dónde encontrarlo:

¿Dónde encontrar el QR en el router?

Revisa el frente, los laterales o la base del equipo: el QR suele venir junto a la etiqueta que muestra el SSID , la contraseña (PSK) y el número de serie (SN).

En routers de operadores, a veces la etiqueta está bajo el aparato o en la tapa posterior (junto a los puertos Ethernet).

Algunos modelos lo muestran también en la caja o en la guía rápida incluida.

Dónde aplicar estos métodos

Estos procedimientos son útiles en escenarios cotidianos, como cuando visitas la casa de un familiar o un amigo y nadie recuerda la clave. También en oficinas o espacios compartidos, donde basta con que un compañero muestre el código QR desde su celular para que los demás se conecten.

Incluso en alojamientos temporales como Airbnb, si el televisor o router ya están configurados, se puede obtener la contraseña desde allí sin necesidad de buscarla en papeles o carteles.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi sin clave: dos métodos sencillos que funcionan siempre. (Fuente: Archivo) Fuente: narrativas-spin-us

Precaución: peligros de utilizar redes WiFi desconocidas

Conectarse a un WiFi malicioso puede derivar en robo de contraseñas, acceso a cuentas bancarias o instalación de programas espía.

Aunque acceder a una red privada con autorización es seguro, el panorama cambia con los WiFi públicos o sospechosos. Los expertos en ciberseguridad recomiendan prestar atención a señales de alerta: