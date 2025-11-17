Guía para preparar y aplicar tinte de café que cubre las canas

En primer lugar, elabora una mezcla concentrada: hierve entre 100 y 150 g de café molido en un litro de agua durante aproximadamente 15 minutos y deja enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente . A continuación, procede a lavar el cabello con tu champú habitual, enjuágalo y aplica el café como mascarilla, asegurando una cobertura uniforme mechón por mechón.

Permite que la mezcla actúe entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la intensidad que desees y enjuaga con agua tibia. Evita el uso de acondicionador posteriormente, ya que podría disminuir el efecto del tinte. Repite este procedimiento una o dos veces por semana hasta alcanzar el tono deseado.