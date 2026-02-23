El costo de vida en América Latina muestra grandes diferencias entre países, y un reciente ranking internacional volvió a ubicar a un territorio del Caribe como el más caro de toda la región. Según el Cost of Living Index de la plataforma Numbeo, unas islas caribeñas encabezan la lista como el lugar con mayor costo de vida en América Latina, superando ampliamente a economías más grandes del continente. Aunque Brasil, México o Chile tienen grandes economías y ciudades costosas, las Islas Caimán superan a todos los países latinoamericanos en el ranking regional. Estas islas del Caribe se destacan por: Al ser un territorio insular con fuerte presencia del sector financiero internacional, muchos bienes deben importarse, lo que eleva los precios al consumidor. El índice de Numbeo evalúa el costo de vida comparando variables como: