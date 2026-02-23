La presencia de empresas estadounidenses en América Latina sigue creciendo y refuerza la competencia global por posicionar a ciertos países como polos tecnológicos e industriales. En este escenario, Brasil se consolida como uno de los principales destinos de inversión productiva en la región, con proyectos que buscan ampliar la capacidad industrial y tecnológica vinculada a compañías de Estados Unidos. Uno de los casos más destacados es el de Diebold Nixdorf, multinacional especializada en soluciones tecnológicas para banca, pagos y automatización comercial, que ya opera en territorio brasileño una de sus plantas más importantes a nivel global. La compañía mantiene en Brasil su segunda fábrica más grande del mundo en volumen de negocios, solo por detrás de Estados Unidos. Desde allí produce equipos y soluciones tecnológicas que abastecen a distintos mercados de América Latina y otras regiones. El plan de expansión apunta a ampliar la capacidad de producción, modernizar instalaciones y reforzar el rol del país como centro industrial para el hemisferio sur. El interés de empresas estadounidenses en Brasil responde a varios factores: