La imagen de los países en el mundo se mide cada vez más a través de rankings que evalúan su prestigio, confianza y percepción global. En ese contexto, el índice internacional Nation Brands Index (NBI) volvió a ubicar a Chile como el país de América Latina con mejor reputación internacional, superando a economías más grandes de la región. El informe analiza cómo es percibida cada nación en aspectos como gobernanza, cultura, turismo, exportaciones e inversión. El Nation Brands Index evalúa la imagen global de los países en seis dimensiones principales: gobernanza, cultura, exportaciones, turismo, inversión y calidad de vida. Chile se destaca por su percepción de estabilidad, seguridad jurídica y confiabilidad económica, factores que influyen en cómo lo ven inversores, turistas y gobiernos extranjeros. El ranking se basa en encuestas a miles de personas en distintos países, que evalúan la reputación de cada nación según: