En el Estado de California el Department of Motor Vehicles (DMV) confirmó la vigencia de un requisito obligatorio para quienes deseen renovar su licencia de conducir y tienen más de 70 años. Se trata de un examen que tienen que aprobar de forma excluyente. Las personas mayores de 70 años deben aprobar si o si el examen de visión. Esto ocurre porque el órgano estatal se propone velar por la seguridad vial, por lo que es de vital importancia verificar que el conductor tenga una buena vista. El DMV de California confirmó que quienes deseen renovar su carnet de conducir y tengan más de 70 años, deben demostrar que sus capacidades físicas, visuales y mentales están en pleno funcionamiento. Para esto, el organismo solicita un examen de visión de rutina en el que quede acreditado la capacidad visual del conductor con el fin de evitar accidentes viales. Adicionalmente, también se puede exigir la previa aprobación del examen teórico o práctico de manejo. El DMV de California tiene una serie de medidas de precaución para reducir riesgos en la vía pública y conducir con mayor seguridad: