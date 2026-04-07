La seguridad vial vuelve a estar en el centro de la escena con nuevas medidas de control que impactan directamente en los conductores de Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que intensificarán las inspecciones en la vía pública para detectar vehículos que no cumplan con un requisito obligatorio clave. El objetivo es garantizar que todos los autos en circulación estén en condiciones adecuadas y cuenten con la documentación exigida. Quienes no hayan realizado la inspección vehicular obligatoria a tiempo podrán enfrentar multas e incluso sanciones más severas. La inspección vehicular es un control técnico que certifica que un automóvil cumple con las condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes. Este trámite, exigido por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o agencias equivalentes según el estado, debe realizarse de manera periódica. En Estados Unidos, no hay una regla nacional única. Cada estado define si exige una inspección de seguridad. A continuación, todos los estados que controlan la seguridad mecánica y ambiental del vehículo: Las autoridades confirmaron que habrá controles más estrictos, con revisiones vehículo por vehículo en distintos puntos. Los conductores que circulen sin la inspección vigente podrán: