En medio del endurecimiento de las políticas migratorias que están tomando el control de Estados Unidos, un proyecto de ley presentado en el congreso podría facilitar el acceso a la residencia permanente para un grupo particular de personas. Quienes se desempeñen en actividades consideradas “esenciales” podrían verse beneficiados por el proyecto llamado “Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales”. La propuesta presentada en el congreso beneficiaría a inmigrantes con Temporary Protection Status (TPS) que además, trabajen en sectores esenciales como salud, transporte y educación. El objetivo del proyecto es facilitar la vía hacia la obtención de la residencia permanente. El argumento que respalda a este proyecto es ayudar a personas a encontrar estabilidad migratoria cuando llevan años sosteniendo este tipo de actividades y contribuyendo a la sociedad significativamente. La propuesta fue presentada por la congresista Sheila Cherfilus-McCormick. El principal objetivo es brindar otra vía a quiénes se desempeñan en roles de sectores esenciales de la economía formal sin que necesiten un patrocinio laboral o un matrimonio. Por otro lado, también protege a migrantes con el TPS vencido de posibles deportaciones y autoriza a los beneficiarios a seguir trabajando de forma legal mientras se define su estatus migratorio. Es importante aclarar que no es una apuesta segura, simplemente abre otra vía para obtener la Green Card a determinadas personas. El TPS es un beneficio migratorio que se creó para ser temporal, no permanente. En sus regulaciones actuales, no se incluye un camino directo para la obtención de la Green Card, y es por eso que miles de extranjeros renuevan el TPS sin que se brinde una solución efectiva a su situación. Los recientes cambios y cancelaciones de este programa aumentaron la incertidumbre de este sector de la población, por lo que el proyecto de ley reabre un debate pendiente en Estados Unidos sobre brindar estabilidad a largo plazo a quienes ya forman parte de la economía formal.