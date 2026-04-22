El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos documentales obligatorios que deben cumplirse para realizar esta gestión. Uno de los puntos esenciales para obtener esta identificación y permiso de circulación es poder evidenciar ciudadanía o presencial legal en Estados Unidos, pues cuando no se cuente con ningún certificado que avale esta condición, la solicitud quedará inválida. En Texas, el primer documento requisitorio de la lista de obligatorios para adquirir una licencia de conducir es una prueba de ciudadanía o estadía legal en el país, como un pasaporte americano o un formulario l-94. Para que se considere válida es esencial que su fecha de vigencia se encuentre actualizada, aunque los requisitos para cada caso y estado migratorio deberá consultarse en el sitio web oficial del DPS. Las autoridades indican que ciertos conductores pueden requerir papeles adicionales, como Las autoridades indican que todos los conductores nuevos deben Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.