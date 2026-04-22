En el estado de Alabama, una nueva ley obliga a los conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol a instalar un dispositivo de bloqueo de encendido antes de circular por cualquier calle, ruta o autopista. La medida, House Bill 1 (HB1), entra en vigencia el 1 de octubre de 2026. Hasta ahora, los infractores de primera vez podían elegir entre instalar el equipo o aceptar la suspensión de su licencia por 90 días. Con HB1, esa opción desaparece: la prueba de aliento será obligatoria para encender el auto y el período de instalación se extiende de tres a seis meses. El dispositivo de bloqueo de encendido (IID) funciona como un alcoholímetro conectado al arranque del vehículo. El conductor debe soplar antes de encender el motor; si supera el límite de alcohol permitido, el auto no arranca. La ley aplica a todos los condenados por primera vez por conducir bajo la influencia en Alabama. En algunos casos, el período de instalación obligatoria sube a 12 meses: El dispositivo no reemplaza las sanciones existentes: se suma a ellas. Los condenados también enfrentan suspensión de licencia por 90 días, multas de entre u$s 600 y u$s 2.100, hasta un año de prisión y asistencia obligatoria a un programa sobre alcohol. La norma fue impulsada por la representante demócrata Barbara Boyd, quien sobrevivió un accidente con un conductor ebrio hace dos años. Fue aprobada el 3 de febrero con el objetivo de reducir los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol en el estado.