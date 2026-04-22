El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS) mantiene bajo monitoreo un sistema de tormentas que impactará a distintas regiones del país con lluvias persistentes y condiciones inestables. Los reportes oficiales advierten sobre un escenario prolongado de precipitaciones que podría extenderse durante más de un día. De acuerdo con los análisis del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), el fenómeno estará impulsado por un sistema atmosférico que generará acumulaciones importantes de agua y episodios de tormentas eléctricas en varias zonas. La duración del evento es uno de los factores que más preocupa a los especialistas. Los pronósticos indican que el sistema avanzará lentamente, lo que favorecerá lluvias continuas e intensas en distintos estados. Este tipo de configuración suele aumentar el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y regiones con suelos saturados. El NWS señala que las tormentas eléctricas pueden producir precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, con acumulaciones significativas que superan varios milímetros en pocas horas. Esto incrementa la posibilidad de anegamientos y complicaciones en rutas y ciudades. Además, el sistema estará acompañado por actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que, aunque no necesariamente alcanzan niveles severos, sí pueden generar impactos en la circulación y en la infraestructura expuesta. Las ráfagas previstas de 37 mph, equivalentes a unos 60 km/h, se ubican dentro de lo que se considera viento moderado a fuerte en tormentas comunes. Este nivel es habitual en sistemas convectivos que no alcanzan categoría severa. El NWS establece que una tormenta se considera severa recién cuando las ráfagas superan las 58 mph. Por debajo de ese umbral, como en este caso, los vientos igualmente pueden provocar caída de ramas, dificultades en el tránsito y movimientos visibles en estructuras livianas. El sistema afectará principalmente regiones del centro y este de Estados Unidos, donde ya se observan condiciones favorables para el desarrollo de lluvias persistentes. Las autoridades mantienen alertas activas ante la posibilidad de inundaciones y complicaciones en zonas bajas. Se recomienda seguir las indicaciones oficiales y monitorear la evolución del clima, ya que la combinación de duración, intensidad de las lluvias y ráfagas de viento puede generar impactos significativos en varias regiones del país.