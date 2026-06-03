El sitio web oficial del departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) detalla en su sitio web oficial los requisitos que deben cumplir todos los interesados en renovar la licencia de conducir en el estado.

Particularmente cuando el trámite se realiza en línea, a través del portal de MyDMV será necesario que el departamento pueda verificar un dato en particular sin inconvenientes, caso contrario, el trámite tendrá que realizarse con pasos alternativos.

Florida prohibirá la renovación de la licencia de conducir a ciudadanos y extranjeros que no pasen esta prueba

Las autoridades indican que para que una licencia de conducir pueda renovarse de manera online, el departamento debe poder constatar sin problemas el número de Seguridad Social del cliente.

En caso de que este dato no logre ser verificado, se tendrá que realizar un seguimiento con la Administración de Seguridad Social.

Prohibirán renovar la licencia de conducir online cuando el SSN no pueda constatarse. Shutterstock

Cada cuánto hay que renovar la licencia de conducir en Florida

Los conductores deben actualizar su licencia de conducir cada ocho años, según la fecha que figura en la credencial.

Es importante considerar que este trámite puede realizarse hasta 18 meses antes del momento en el que caduca la licencia.

Cuándo debe reemplazarse una licencia de conducir en Florida

Por su parte, las autoridades indican que las siguientes situaciones requieren un reemplazo del carné