Las leyes de salud pública en Estados Unidos contemplan sanciones para determinadas conductas que puedan poner en riesgo a otras personas. En algunos estados, exponerse deliberadamente a otros mientras se tiene una enfermedad contagiosa puede incluso derivar en consecuencias penales. En Washington, el Código Revisado de Washington (RCW) incluye normas vinculadas a la transmisión intencional o exposición consciente a enfermedades contagiosas, especialmente en casos relacionados con enfermedades de transmisión sexual. La legislación estatal contempla sanciones cuando una persona: Dependiendo del caso y de la gravedad: