Una nueva alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de una intensa tormenta invernal que podría impactar de lleno en varias regiones de Estados Unidos durante el próximo fin de semana. Ante este escenario, crece la posibilidad de que grandes cadenas comerciales, como Walmart, vuelvan a cerrar sucursales de manera preventiva para resguardar la seguridad de empleados y clientes.

La situación genera preocupación entre millones de consumidores, ya que episodios climáticos similares ocurridos recientemente obligaron a la compañía a suspender la atención al público en cientos de tiendas. De repetirse condiciones extremas como nevadas intensas, hielo en las rutas y temperaturas peligrosas, la empresa podría adoptar nuevamente esta medida.

Walmart cierra sus sucursales ante pronósticos de tormentas invernales

Según lo advertido por las autoridades meteorológicas, la tormenta que se aproxima sería una de las más severas de la temporada, con acumulaciones de nieve, vientos fuertes y riesgo de cortes de energía. En ese contexto, Walmart podría disponer el cierre temporal de sucursales ubicadas en las zonas más afectadas, especialmente en estados donde se recomiende evitar traslados.

Walmart podría anunciar un cierre masivo de sucursales en las zonas del país que se vean afectadas por la tormenta invernal que pronosticó el NWS. Fuente: Archivo.

La cadena suele tomar este tipo de decisiones en coordinación con las alertas oficiales, priorizando la seguridad operativa y el cumplimiento de las recomendaciones estatales. Por ese motivo, no se descarta que durante el fin de semana se registren cierres masivos y cambios en los horarios habituales en las zonas afectadas.

Qué ocurrirá con las tiendas de Walmart durante el fin de semana

En caso de confirmarse el avance de la tormenta invernal, la atención al público podría verse interrumpida total o parcialmente en numerosas tiendas Walmart. Esto implicaría locales cerrados, reducción de horarios y posibles demoras en servicios esenciales como farmacias o retiro de pedidos.

Desde la compañía aún no anunciaron las decisiones que tomará para el fin de semana, pero se recomienda a los clientes mantenerse atentos a los comunicados oficiales y verificar el estado de cada sucursal antes de salir de casa. La prioridad, como en ocasiones anteriores, sería evitar riesgos frente a un fenómeno climático extremo.