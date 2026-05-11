Al momento de cocinar, las tablas de cortar se posicionan como un utensilio fundamental e indispensable para los amantes de la gastronomía. En ese marco, elegir entre madera, plástico o metal no sólo es una cuestión de estética, sino que también puede influir en la higiene, durabilidad de la tabla y cuidado de otros materiales clave de uso rutinario, como los cuchillos. Los especialistas coinciden en que las tablas de madera son una de las mejores alternativas para el uso cotidiano en la cocina Además, se trata de alternativas más sencillas de manipular al cortar, lo que facilita la preparación de diversas comidas. En ese sentido, estas alternativas combinan durabilidad con seguridad alimentaria y practicidad, esenciales para quienes utilizan su cocina a diario. Estas alternativas también tienen usos valiosos en la cocina, según cada caso No obstante, pueden desafilar los cuchillos con rapidez y generar una superficie de corte menos conveniente.