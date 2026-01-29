Se confirma la medida más temida: una ola de despidos masivos comenzó y estos empleados perderán sus puestos de trabajo. (Fuente: Archivo)

El gigante tecnológico Amazon volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar la segunda ronda de despidos masivos en tres meses. La decisión se enmarca en un proceso de reorganización interna con el que la firma busca simplificar su estructura, reducir capas de gestión y acelerar la toma de decisiones en un contexto económico todavía marcado por la cautela de las grandes corporaciones.

El ajuste se produce después de varios años de expansión acelerada durante la pandemia y de un posterior período de revisión de costos en el sector tecnológico. Según informó EFE, la compañía pretende reforzar su organización y eliminar burocracia, al tiempo que redirige recursos hacia áreas consideradas estratégicas para su crecimiento futuro.

Despidos masivos en Amazon: qué dijo la compañía

De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa citadas por EFE, Amazon anunció una reducción de al menos 16.000 puestos de trabajo a nivel global.

Durante los últimos tres años, Amazon ha eliminado alrededor de 27.000 puestos de manera progresiva. Foto: Archivo.

Esta nueva fase se suma a la ya ejecutada en octubre de 2025 de 2025, cuando la firma comunicó otros 14.000 despidos en su plantilla corporativa. En ambos casos, la justificación oficial estuvo vinculada a la necesidad de eliminar burocracia y concentrar inversiones en áreas con mayor impacto para los clientes.

Qué pasará con los empleados afectados en EE. UU.

La vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología de la compañía, Beth Galetti, informó en un comunicado interno que los trabajadores en Estados Unidos contarán con un plazo de 90 días para intentar reubicarse en otros puestos dentro de la empresa.

En paralelo a los recortes, Amazon aseguró que continuará contratando e invirtiendo en funciones que considera “cruciales” para su futuro, lo que refleja una estrategia de ajuste selectivo más que un freno total a la expansión. La directiva también negó que la empresa esté entrando en una dinámica de despidos recurrentes cada pocos meses.

La decisión de Amazon se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica estadounidense, donde varias compañías revisaron sus estructuras tras el fuerte crecimiento de los años anteriores. Para los analistas, el foco ahora está en cómo estas firmas equilibran eficiencia operativa con innovación y retención de talento en un mercado cada vez más competitivo.