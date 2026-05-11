En Nueva York, la Rent Guidelines Board aprobó preliminarmente un rango de aumentos que contempla una suba mínima del 0% para contratos regulados, algo que congelaría los precios de los alquileres. La medida afectaría a cerca de un millón de departamentos con renta estabilizada en toda la ciudad y desató fuertes tensiones entre organizaciones de inquilinos y propietarios inmobiliarios. La ciudad de Nueva York atraviesa una fuerte crisis de costo de vida y vivienda, con millones de inquilinos afectados por aumentos consecutivos en departamentos con renta estabilizada. Frente a este escenario, se aprobó preliminarmente un rango de aumentos que va desde el 0% al 2% para contratos de un año y de 0% a 4% para contratos de dos años, dejando abierta la posibilidad concreta de congelar los alquileres regulados. Durante su campaña para la alcaldía, Mamdani convirtió el acceso a la vivienda y el costo de vida en el eje central de su discurso político. Su propuesta más conocida fue “freeze the rent”, una iniciativa para congelar los aumentos en departamentos con renta estabilizada y frenar el impacto económico sobre los inquilinos de clase media y trabajadora. El actual alcalde sostuvo que Nueva York se volvió cada vez más inaccesible para millones de personas debido al aumento de alquileres, alimentos y servicios. Por eso, impulsó una agenda centrada en medidas de asequibilidad, incluyendo alquileres congelados, guarderías gratuitas, supermercados administrados por la ciudad y expansión de programas sociales. Además del impacto económico, la medida es considerada una prueba política clave para Mamdani. Un congelamiento exitoso fortalecería su modelo progresista basado en controles sobre el costo de vida, mientras que un rechazo o una suba más elevada podría generar tensiones con la base de votantes que impulsó su llegada al gobierno.