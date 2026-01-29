La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es un documento oficial emitido por Estados Unidos que permite a los ciudadanos mexicanos que lo porten cruzar la frontera de manera legal durante períodos cortos de tiempo sin necesidad de tramitar un visado o documentos adicionales.

Si bien es similar a una visa de tipo B1/B2 -y en general se emite en simultáneo con estos permisos- se trata de una credencial independiente que puede presentarse en los controles cuando el cruce se realice por tierra o por mar.

En ese marco, las autoridades especificaron los requisitos tanto documentales como actitudinales que deben cumplirse para que la BCC se emita, pues cuando no puedan evidenciarse, EE.UU. rechazará el trámite.

Cuáles son los requisitos que exige Estados Unidos para calificar

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los requisitos que todos los mexicanos deben cumplir para la obtención de este documento son los siguientes

Contar con un pasaporte mexicano válido

Ser ciudadanos y residentes en México

Cumplir con los estándares de elegibilidad para las visas B1 y/0 B2

Demostrar vínculos sólidos con México que las autoridades consideren suficientemente fuertes como para evidenciar la intención de regresar al país.

Quienes no puedan evidenciar que reúnen dichas condiciones, tendrán prohibido gestionar el documento.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Archivo.

Cuál es la validez de la BCC

En general, este documento es válido durante 10 años y su alcance depende de la manera en la que se quiera viajar a Estados Unidos.

Cuando se presente de forma individual, esta tarjeta permite viajar a la determinada como “zona fronteriza” durante un máximo de 30 días. Los territorios habilitados son

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

“Sin embargo, si usted presenta la tarjeta junto con un pasaporte, la BCC actúa como una visa y le permitiría ingresar a EE. UU. por tierra, mar o aire”, indican las autoridades. En estos casos, la permanencia habilitada la especificarán los oficiales migratorios en función de los planes del viaje.

Tarifas de este documento

Para poder tramitarlo y viajar, también será fundamental pagar las siguientes tasas