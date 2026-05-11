El Gobierno de los Estados Unidos dio marcha atrás con una de las medidas más controversiales que implementó la Administración del Seguro Social (SSA). Ahora, en vez de retener el 100% de las prestaciones de aquellos beneficiarios que hayan recibido sobrepagos, decidieron revertir la medida y reducir el monto al 50%. La normativa ya está en vigor y modifica de manera significativa cómo se realizarán los descuentos mensuales, afectando el bolsillo de miles de personas en todo el país. A partir del 25 de abril de 2025, la SSA tiene la potestad de descontar automáticamente hasta la mitad del monto mensual a quienes tengan un saldo pendiente por cobro indebido y no hayan presentado reclamos ni pagado la deuda en un plazo aproximado de 90 días. Antes, la retención máxima era del 10%, pero ahora puede alcanzar el 50%, recortando considerablemente los ingresos de los afectados. ¿A quiénes alcanza este recorte del 50%? Para no sufrir este recorte automático, es fundamental reaccionar apenas se recibe el aviso de la SSA. Los beneficiarios pueden defender sus ingresos utilizando los mecanismos previstos por el organismo, siempre y cuando actúen dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo gestionar el trámite y a dónde acudir? Es importante destacar que, si se detecta fraude, la SSA no ofrece descuentos ni perdón de deuda. Mantenerse informado y actuar rápidamente puede marcar la diferencia y evitar que el 50% del beneficio mensual sea retenido.