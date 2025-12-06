La próxima temporada de viajes llega con más riesgos operativos y sanitarios, y obliga a revisar qué se necesita realmente para volar seguros en 2026. En aeropuertos de todo el país, el foco vuelve a estar en un elemento esencial que la mayoría de los pasajeros sigue pasando por alto.

Aunque muchos preparan itinerarios, documentos y reservas, existe un requisito adicional que puede evitar gastos elevados y contratiempos graves durante cualquier trayecto. Su falta se detecta tarde y suele convertirse en el error más común entre quienes viajan dentro o fuera del país .

¿Qué necesitan los viajeros para volar seguros en 2026 y por qué todos lo olvidan?

Lo único indispensable para volar seguros en 2026 es contratar un seguro de viaje adecuado, un paso que muchos omiten pese a los problemas experimentados en 2025. Esta cobertura permite enfrentar cancelaciones, emergencias médicas, demoras y evacuaciones sin asumir costos abultados.

La necesidad aumenta cuando se trata de viajes internacionales, paquetes costosos o itinerarios con reservas no reembolsables. También es fundamental para quienes tienen riesgo de modificar sus planes. Las pólizas estándar pueden incluir cobertura médica, evacuación y protección de gastos por cancelación o interrupción.

¿Cómo elegir el seguro correcto para evitar problemas en el aeropuerto en 2026?

Quienes viajan varias veces al año pueden ahorrar con una póliza anual, que reduce costos frente a la compra de seguros por viaje. Estas pólizas sirven para itinerarios frecuentes, aunque suelen tener límites de cobertura que deben revisarse con atención.

Otra opción cada vez más utilizada es el seguro “cancelar por cualquier motivo” (CFAR), que permite recuperar parte de los gastos cuando el viajero decide no continuar con el plan. Es útil para viajes largos, destinos remotos o experiencias de alto valor económico .

