El Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó cuáles son las nuevas pautas del Boletín de Visas que todos los extranjeros deben cumplir en mayo. Los agentes federales sostiene la dinámica de la fecha de prioridad para avanzar con el proceso de aprobación o rechazo de la green card o visa de empleo. Las nuevas normativas modifican o actualizan las tablas en las que deben basarse los postulantes para realizar el seguimiento de su solicitud migratoria. Los agentes de USCIS, la entidad que procesa y registra las solicitudes de trámites migratorios, reiteró la importancia de consultar la disponibilidad de los documentos. Es decir, consultar si su país natal es elegible para dicho beneficio y chequear la tabla de prioridad, ya que muchos trámites cuentan con años de demora. El organismo explicó que solo podrán avanzar aquellos casos cuya fecha de prioridad esté habilitada dentro del sistema. Este mecanismo responde al límite anual de visas y a la alta demanda en distintas categorías. Como resultado, los tiempos de espera varían según el tipo de solicitud y el volumen de casos acumulados. En algunos casos, las demoras pueden extenderse durante varios años. El sistema migratorio se organiza en distintas categorías según el perfil del solicitante: El organismo indica que es fundamental conocer la fecha de prioridad y la categoría correspondiente para avanzar en el proceso. Esto determina el momento en que cada caso puede continuar dentro del sistema. En este contexto, las nuevas reglas no modifican los requisitos para obtener una green card o un permiso de trabajo, pero sí el orden en el que se procesan las solicitudes según la disponibilidad de visas.