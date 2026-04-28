En Estados Unidos, la administración de Donald Trump avanza con un plan para quitarle la ciudadanía a miles de personas que nacieron en el extranjero, de la mano del Departamento de Justicia. Este proyecto tiene como objetivo deportar delincuentes extranjeros que ensucian el proceso de naturalización. Según el Departamento de Justicia, se están procesando un montón de remisiones de desnaturalización, alcanzando números históricos. Para acceder a la naturalización en Estados Unidos, se necesita ser residente permanente legal, es decir, titular de la green card, y cumplir con un periodo mínimo de 5 años de residencia dentro del país, tener un “buen carácter moral” y aprobar un examen de educación cívica sobre la historia y el gobierno y del idioma inglés. La tarifa estándar por el formulario N-400 que es el que se necesita presentar es de 710 dólares si es en línea y de 760 dólares si es en papel. El proceso puede demorar entre 6 y 9 meses, dependiendo de la oficina asignada. La revocación de ciudadanía en Estados Unidos requiere de un proceso judicial ante los tribunales federales, en el que el gobierno tiene que demostrar que la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal. El Departamento de Justicia busca casos en los que se ocultaron antecedentes penales o información clave durante el proceso de asignación, para revocarla en los casos en los que el ciudadano naturalizado represente un riesgo para la seguridad nacional. Factores como: Pueden influir en la revocación de la ciudadanía.