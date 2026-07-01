La Junta Estatal de Educación de Texas aprobó una nueva medida que se propone sumar alrededor de 200 textos y pasajes obligatorios

La Junta Estatal de Educación de Texas aprobó una nueva medida que se propone sumar alrededor de 200 textos y pasajes obligatorios en el plan de estudio en distintos niveles escolares, alcanzando a aproximadamente 5 millones de estudiantes en todo el estado.

La medida, aprobada por una mayoría republicana, fue criticada por grupos opositores que alegaban una violación constitucional a la separación entre la Iglesia y el Estado. Además, iría en contra de la promesa del primer mandatario de promover una mayor libertad de expresión religiosa en las escuelas públicas del país.

"Debilidad humana y leyendas infantiles": las duras acusaciones de Albert Einstein en contra de la BIBLIA (foto: archivo).

Cambian las escuelas en Texas: ¿Qué lecturas serán obligatorias cuando entre en vigor esta medida?

El nuevo programa sumará varias obras clásicas de literatura, como fábulas, ensayos y algunos pasajes de la Biblia en particular, que serán distribuidos según el nivel escolar. De implementarse, Texas sería el primer estado en exigir estas lecturas de forma obligatoria.

Entre las principales incorporaciones de la Biblia están:

Escuela primaria

Historia de David y Goliat

Historia de Daniel en el foso de los leones

A partir del cuarto grado, pasajes del Nuevo Testamento sobre la vida y enseñanzas de Jesús

Escuela media

Fragmentos del Sermón del Monte

Pasajes en los que Jesús incita a dejar de lado las preocupaciones materiales y buscar el Reino de Dios

Escuela Secundaria

La parábola del hijo pródigo

Fragmentos del Libro de Job

Historia de Adán y Eva

Adicionalmente a las lecturas bíblicas, se suman obras de Charles Dickens, Jane Austen, y otros autores clásicos de la literatura.

¿A partir de cuándo los alumnos deberán leer la Biblia de forma obligatoria?

Esta nueva resolución entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2030-2031. Desde ese periodo, los docentes deberán integrar los textos asignados a cada nivel dentro de las planificaciones de las clases de Lengua y Literatura.

Esta decisión se enmarca dentro de una ley estatal ya aprobada en 2023, que ordenó la creación de una lista obligatoria de obras literarias para cada nivel educativo. Esta medida es una ampliación de esta ley.

Atención educación: ¿Qué establece la legislación en Texas?

Con la incorporación de la Biblia a la lista de lecturas obligatorias se generó polémica debido a que uno de cada diez alumnos de escuelas públicas de Estados Unidos vive en Texas, es decir, es uno de los estados con más influencia educativa del país.

Las medidas más controversiales son:

Diez mandamientos exhibidos en la aulas

Capellanes como consejeros escolares

Exención por motivos religiosos

La justificación de esta reforma es que se busca recuperar el valor histórico y cultural de la tradición judeocristiana en la educación.



