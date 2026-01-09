Es oficial | Eliminan todas las licencias de conducir de las personas que aparezcan en este listado

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos amenazó a las autoridades de California con retener 160 millones de dólares en fondos federales, debido al debate sobre la vigencia de las licencias de conducir comerciales de conductores no estadounidenses.

La normativa corresponde a una política migratoria establecida por el Gobierno, que tiene como fin reducir la cantidad de conductores comerciales inmigrantes que no dominan el inglés a la perfección.

Atención: California podría suspender estas licencias de conducir

De acuerdo con este criterio, el manejo de vehículos comerciales requiere un nivel avanzado de comprensión del idioma para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito.

California enfrenta recortes de fondos federales tras no suspender licencias de conducir comerciales a inmigrantes. Fuente: Archivo. Archivo

Por este motivo, las licencias de ciertos conductores quedaron bajo análisis y podrían ser suspendidas si no se ajustan a los requisitos federales.

¿Cuáles son las consecuencias paras California?

Las autoridades estatales reconocieron que, si no se avanza con las cancelaciones exigidas, California podría enfrentar recortes significativos en fondos federales esenciales.

Ante este escenario, el estado evalúa acelerar las suspensiones de licencias comerciales para evitar sanciones económicas mayores.

La situación genera incertidumbre entre los conductores afectados, que podrían perder su fuente de trabajo en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias y de transporte.