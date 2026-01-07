Una nueva ley estatal modifica las reglas para manejar en Estados Unidos y ya genera cambios concretos en la documentación que pueden usar ciertos residentes. Desde este mes, el estado de Tennessee aplica un esquema distinto de identificación para quienes no cumplan un requisito clave al renovar su licencia.

En ese marco, cambia la licencia de conducir y ahora se prohíbe el documento tradicional a todas las personas que no puedan acreditar ciudadanía estadounidense, incluso si son residentes permanentes legales. En esos casos, deberán hacer otro trámite para manejar y recibirán una credencial diferente.

¿A quiénes prohíben la licencia de conducir y por qué cambia el documento?

La medida alcanza a los residentes permanentes legales (titulares de green card) que renueven o reactiven su licencia de conducir a partir del 1 de enero de 2026 y no presenten prueba de ciudadanía de Estados Unidos. Si no cumplen con esa condición, el estado ya no emite la licencia estándar.

En su lugar, se entrega una licencia o identificación temporal, visualmente distinta de la que reciben los ciudadanos estadounidenses. El objetivo oficial es separar claramente los documentos que habilitan derechos o beneficios exclusivos para ciudadanos.

¿Qué trámite deben hacer ahora para manejar y qué limita la licencia temporal?

Las personas que reciban la licencia temporal pueden conducir legalmente, pero el documento no es válido para trámites o derechos reservados exclusivamente a ciudadanos, como el voto. Además, debe incluir un marcador visual distintivo para diferenciarla.

Aspectos clave del nuevo trámite: