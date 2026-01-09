Cambia la licencia de conducir en todo el país y la medida impacta de lleno en quienes viajan en avión dentro de Estados Unidos. Las autoridades confirmaron un nuevo trámite obligatorio que, de no cumplirse, habilita el cobro de cargos inéditos en los aeropuertos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aplicará desde el 1° de febrero un sistema alternativo para verificar la identidad de pasajeros sin documentación válida. El organismo recomienda actualizar la licencia cuanto antes para evitar costos y demoras.

¿Cuál es el nuevo trámite obligatorio que cambia la licencia de conducir?

El cambio está ligado a la exigencia de contar con una licencia de conducir compatible con REAL ID u otra identificación aceptada por la TSA. Quienes no la presenten deberán someterse a un proceso adicional de verificación llamado TSA ConfirmID.

Este sistema tiene un costo de u$s 45 y habilita la verificación de identidad por 10 días de viaje. Aplica a pasajeros con licencias no compatibles, documentos inválidos o que no presenten identificación aceptable.

Documentos aceptados para evitar el cargo

Licencia o identificación estata l compatible con REAL ID

Pasaporte de Estados Unidos o tarjeta de pasaporte

Tarjetas de viajero confiable (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Tarjeta de residente permanente

Identificación militar y licencias mejoradas (EDL/EID)

Quienes no la presenten deberán someterse a un proceso adicional de verificación llamado TSA ConfirmID.

¿Qué cargos deberán pagar quienes no cumplan el trámite?

Quienes no hagan este nuevo trámite obligatorio deberán pagar u$s 45 para poder volar. Aunque no se trata de una multa formal, la TSA aclaró que el costo busca cubrir el proceso adicional de verificación y no recaer en el contribuyente.

La agencia advirtió que estos pasajeros enfrentarán mayores demoras en los controles y recomendó pagar el cargo online antes de viajar. Llegar al aeropuerto sin REAL ID ni pago previo puede implicar largas esperas y riesgo de perder el vuelo.

Puntos clave a tener en cuenta