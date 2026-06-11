El estado de Illinois impondrá desde el 1 de julio nuevas obligaciones a los conductores adultos mayores que quieran conservar su licencia de conducir. La medida, establecida en la Ley HB 1226, exige trámites específicos y, en algunos casos, un examen de manejo obligatorio para poder renovar el documento.

La norma fue aprobada por la Asamblea General de Illinois y entra en vigor el próximo mes. Quienes no cumplan los requisitos no podrán renovar su licencia cuando esta venza, lo que equivale a perderla de forma definitiva.

¿Qué trámite deben realizar los adultos mayores para no perder su licencia?

La ley establece obligaciones distintas según la edad del conductor. A partir de julio, los requisitos son los siguientes:

Renovación presencial obligatoria

Los conductores de 79 años o más deberán renovar su licencia en persona en una oficina de la Secretaría de Estado. No podrán hacerlo por correo ni de forma digital.

Examen de manejo obligatorio

Los conductores de 87 años o más deberán aprobar un examen de manejo para poder renovar. Lo mismo aplica a quienes tengan 75 años o más y busquen obtener o renovar una licencia comercial.

La ley también permite que familiares reporten ante la Secretaría de Estado el estado médico de un conductor mayor. Sin embargo, la oficina no puede actuar sobre denuncias anónimas.

Los conductores de 79 años o más deberán renovar su licencia en persona en una oficina de la Secretaría de Estado de Illinois. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los adultos mayores y sus familias?

El impacto es directo: quienes no cumplan con los nuevos requisitos no podrán renovar su licencia de conducir al vencimiento, quedando inhabilitados para manejar legalmente.