El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial qué tipo de infracciones pueden llevar a que se suspenda una licencia de conducir.

Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción cometida. Esto permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.

En ese sentido, los excesos sobre el límite de velocidad permitida se encuentran penalizados por este mecanismo y, dependiendo de cuántos km/h se sobrepasaron, la cantidad de puntaje que se adiciona al historial.

Quiénes pueden ver su licencia de conducir revocada por cometer infracciones

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es el método utilizado para “identificar conductores de alto riesgo”.

En ese marco, quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses , verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.

Quienes junten más de 11 puntos en 2 años verán su licencia de conducir suspendida. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Cuándo exceder la velocidad permitida puede llevar a la suspensión de la licencia de conducir

Para quienes se estén acercando al límite dentro de los dos años, incluso la infracción más menor puede colocarlo en zona de peligro.

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, los puntos aplican de esta manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 16,1 km/h por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 17,7 y 32,2 km/h por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 33,8 y 48,3 km/h por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 49,9 y 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Así, hasta 1 sólo km/h por encima del límite resulta problemático cuando se acumulan otras faltas.

Cómo se miden el resto de infracciones en Nueva York

El DMV detalla lo siguiente

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 puntos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, explica el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.