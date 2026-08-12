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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial qué tipo de infracciones pueden llevar a que se suspenda una licencia de conducir.
Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción cometida. Esto permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.
En ese sentido, los excesos sobre el límite de velocidad permitida se encuentran penalizados por este mecanismo y, dependiendo de cuántos km/h se sobrepasaron, la cantidad de puntaje que se adiciona al historial.
Quiénes pueden ver su licencia de conducir revocada por cometer infracciones
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es el método utilizado para “identificar conductores de alto riesgo”.
En ese marco, quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.
Cuándo exceder la velocidad permitida puede llevar a la suspensión de la licencia de conducir
Para quienes se estén acercando al límite dentro de los dos años, incluso la infracción más menor puede colocarlo en zona de peligro.
De acuerdo con lo especificado por las autoridades, los puntos aplican de esta manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 16,1 km/h por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 17,7 y 32,2 km/h por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 33,8 y 48,3 km/h por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 49,9 y 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 11 puntos
Así, hasta 1 sólo km/h por encima del límite resulta problemático cuando se acumulan otras faltas.
Cómo se miden el resto de infracciones en Nueva York
El DMV detalla lo siguiente
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 puntos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, explica el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.