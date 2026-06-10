El estado de Indiana eliminó los 90 días de espera que separaban a los jóvenes de 16 años de su licencia de conducir. A partir del 1 de julio de 2026, podrán tramitarla el mismo día que cumplan esa edad. El gobernador Mike Braun firmó el cambio el 12 de marzo mediante la House Enrolled Act 1200.

La medida no modifica los requisitos de formación ni los estándares de seguridad vial. Solo cambia el momento en que se puede presentar la solicitud ante la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV).

¿Qué cambia con la nueva edad para sacar la licencia de conducir en Indiana?

Hasta ahora, la edad mínima era de 16 años y 90 días. Con la nueva norma, ese período de espera desaparece y el trámite puede iniciarse al cumplir exactamente 16 años.

La ley también incorpora una novedad adicional: los jóvenes de esa edad podrán obtener habilitación para conducir motocicletas si cumplen los requisitos específicos , algo que antes no estaba permitido a los 16 años.

Hasta ahora, la edad mínima era de 16 años y 90 días. Karnchana Thammalee

¿Quiénes pueden hacer el trámite más rápido y qué requisitos deben cumplir?

Pueden acceder antes todos los jóvenes de 16 años en Indiana que ya hayan completado la formación obligatoria. El cambio acorta el tiempo de espera, no el proceso de preparación.

Requisitos para obtener la licencia a los 16 años

Aprobar el examen teórico y tener el permiso de aprendizaje por al menos 180 días

Completar un programa oficial de Educación para Conductores

Presentar el registro de horas de conducción supervisada

Aprobar el examen de visión y el examen práctico de manejo

Contar con la firma de un adulto que asuma la responsabilidad financiera, con documentación de identidad