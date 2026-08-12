En la apertura de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.06 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.23%.

La cotización del peso mexicano mostró un descenso: en la última semana cayó -0.98% y en el último año acumula -8.28%, reflejando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad del Peso mexicano en la última semana fue del 2.86%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.46%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento constante que refleja una mejora en su valor frente a otras monedas. Este repunte puede estar relacionado con factores económicos favorables que están afectando la confianza de los inversores.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso mexicano en el mercado, lo que podría atraer más inversiones extranjeras y beneficiar a la economía local. Sin embargo, es importante monitorizar otros factores que puedan influir en esta tendencia a corto plazo.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos