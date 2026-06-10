El Department of Motor Vehicles (DMV) del estado de Nueva York el registro vehicular se debe hacer cada dos años.

El Department of Motor Vehicles (DMV) del estado de Nueva York el registro vehicular se debe hacer cada dos años, su fecha de vencimiento es el último día del mes en el que haya sido registrado.

Este trámite se puede realizar en línea de forma rápida y simple a través de la página oficial del DMV de Nueva York. No obstante, para tener esta opción se requiere poder cumplir con determinados requisitos.

Este trámite se puede realizar en línea de forma rápida y simple a través de la página oficial del DMV de Nueva York Shutterstock

El DMV impedirá renovar el registro vehicular en línea: ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

Para poder renovar un registro en línea es necesario contar con:

El número de matrícula

La clase de inscripción

El nombre comercial o apellido del titular

Tarjeta de crédito o débito sin pin para pagar la tarifa

Quedan inhabilitados de realizar el trámite online aquellos que tengan:

Vehículos exentos del pago de tasas de matriculación

Vehículos que requieran un comprobante de seguro, certificado de impuestos u otro documento

Vehículos que pesen más de lo permitido

Vehículos de alquiler

Vehículos con matricula de: ambulancia, prensa o gubernamental

Y algunos más, se aconseja verificar la lista completa en la página oficial del DMV de Nueva York.

¿De qué otra forma puedo realizar el trámite?

El DMV de Nueva York tiene otras dos opciones para renovar el registro. La más recomendada en alguno de los casos anteriormente mencionados es presentándose en una oficina del DMV con la documentación necesaria.

La otra forma es vía correo, enviando el aviso de renovación o el formulario MV-82 junto con el pago de la tarifa correspondiente al trámite.

Registro vehicular en Nueva York: ¿Qué pruebas debe pasar un auto para inscribirse dentro del estado?

Según la legislación estatal, quienes deseen registrar un vehículo en Nueva York deben superar dos pruebas fundamentales:

Inspección de seguridad

Debe realizarse al menos una vez al año. En esta prueba, se verifica si los componentes esenciales para el buen funcionamiento del vehículo siguen en pleno funcionamiento. Se incluyen frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, limpiaparabrisas y otros elementos como cinturones de seguridad. Cuando se aprueba, se entrega una calcomanía de inspección válida.

Inspección de emisiones

Por otro lado, la prueba de emisiones es para chequear el buen funcionamiento de los controles que evitan la contaminación. Esto se hace con el fin de cumplir con las normas ambientales federales y estatales, aunque algunos vehículos pueden quedar exentos por su tipo de combustible o categoría.

Debe realizarse una vez cada 12 meses y también cuando se realiza la transferencia de propiedad.