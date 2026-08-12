En la apertura de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.05%.

En la última semana, la cotización del euro subió un 15.03% y en el último año acumuló un alza del 138.06%.

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Conocé la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en un 3.34%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días consecutivos ha registrado incrementos en su valor. Este comportamiento hacia arriba indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado comparado con días anteriores.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores económicos globales que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. El aumento reciente podría verse afectado por decisiones de política monetaria o acontecimientos internacionales que impacten la economía de la zona euro.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.