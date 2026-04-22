El clima extremo vuelve a encender las alertas en Estados Unidos. Meteorólogos advierten sobre un patrón inestable que impactará de lleno en el centro del país, con varios días consecutivos de tormentas severas que podrían generar inundaciones, daños materiales y complicaciones en la vida cotidiana. De acuerdo con reportes de AccuWeather, se espera una serie de tormentas durante varios días seguidos, afectando una amplia franja que va desde Texas hasta la región de los Grandes Lagos. El fenómeno no será aislado. Los especialistas anticipan múltiples rondas de tormentas a lo largo de la semana, lo que aumenta el riesgo acumulado. Este patrón implica: Las tormentas también estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 mph (unos 130 km/h), con capacidad para: Además del viento y la lluvia, el sistema puede incluir: