Uno de los cambios más importantes en la experiencia de consumo dentro de la cadena de comida rápida más reconocida de Estados Unidos ya tiene fecha y protagonista. La forma en la que millones de personas se sirven sus bebidas en restaurantes podría desaparecer en los próximos años. La compañía McDonald’s confirmó que eliminará progresivamente las máquinas de refrescos de autoservicio en Estados Unidos hacia 2032, reemplazándolas por un modelo en el que el personal será el encargado de servir las bebidas. Durante décadas, las estaciones de autoservicio fueron parte central del funcionamiento de los locales: McDonald’s eliminará las máquinas de refrescos de autoservicio en Estados Unidos para 2032. Con este cambio: