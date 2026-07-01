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Un nuevo escenario de clima severo afectará a diversas regiones de Estados Unidos durante toda esta semana e incluso durante el fin de semana del 4 de julio en Estados Unidos.
De acuerdo con lo pronosticado por los expertos, las tormentas recorrerán el borde de un gran domo de calor, lo que traerá como consecuencia varios días seguidos de lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que rondan las 55 mph en diversas zonas del país.
Además de grandes precipitaciones, las inundaciones repentinas, la caída de granizo de gran tamaño y la actividad eléctrica también son una preocupación.
Alerta por tormentas intensas hoy miércoles: qué dicen los expertos
Según lo indican especialistas de AccuWeather, hoy el riesgo de tormentas severas abarca desde
- Oeste de Texas
- Este de Nuevo México
- Hasta el norte de Michigan
En paralelo, se prevé que en el noreste del país las tormentas logren extenderse hasta Nueva York y Scranton.
Cuáles son las zonas en alerta para el jueves
El jueves el riesgo se desplazará y afectará principalmente al
- Centro de Ontario
- Sur de Quebec
- Norte de Nueva Inglaterra
Por otra parte, al oeste las tormentas severas podrían alcanzar desde
- Este de Montana
- Las Dakotas
- Norte y este de Nebraska
- Centro y sur de Minnesota
- Oeste de Wisconsin
- Iowa
Dónde se esperan tormentas intensas este viernes
Para el viernes las predicciones anticipan que las tormentas fuertes abarcarán todas las zonas mencionadas para el jueves, pero también llegarán a
- Gran parte de Wisconsin
- Norte de Misuri
- Norte de Illinois
- Michigan
- Noroeste de Indiana
En el sur del país también habrá tormentas intensas con vientos peligrosos y grandes aguaceros, especialmente en dirección al oeste.
Pronóstico para el fin de semana en Estados Unidos
Los especialistas advierten que con la debilitación del domo de calor aumenta el riesgo de tormentas para el centro-norte del país y para el noreste.
Será esencial entonces mantenerse alerta a los avisos meteorológicos al momento de planear los festejos.