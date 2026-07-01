Un nuevo escenario de clima severo afectará a diversas regiones de Estados Unidos durante toda esta semana e incluso durante el fin de semana del 4 de julio en Estados Unidos.

De acuerdo con lo pronosticado por los expertos, las tormentas recorrerán el borde de un gran domo de calor, lo que traerá como consecuencia varios días seguidos de lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que rondan las 55 mph en diversas zonas del país.

Además de grandes precipitaciones, las inundaciones repentinas, la caída de granizo de gran tamaño y la actividad eléctrica también son una preocupación.

Alerta por tormentas intensas hoy miércoles: qué dicen los expertos

Según lo indican especialistas de AccuWeather, hoy el riesgo de tormentas severas abarca desde

Oeste de Texas

Este de Nuevo México

Hasta el norte de Michigan

En paralelo, se prevé que en el noreste del país las tormentas logren extenderse hasta Nueva York y Scranton.

Hay alerta por clima severo y persistirá durante toda la semana. Shutterstock

Cuáles son las zonas en alerta para el jueves

El jueves el riesgo se desplazará y afectará principalmente al

Centro de Ontario

Sur de Quebec

Norte de Nueva Inglaterra

Por otra parte, al oeste las tormentas severas podrían alcanzar desde

Este de Montana

Las Dakotas

Norte y este de Nebraska

Centro y sur de Minnesota

Oeste de Wisconsin

Iowa

Dónde se esperan tormentas intensas este viernes

Para el viernes las predicciones anticipan que las tormentas fuertes abarcarán todas las zonas mencionadas para el jueves, pero también llegarán a

Gran parte de Wisconsin

Norte de Misuri

Norte de Illinois

Michigan

Noroeste de Indiana

En el sur del país también habrá tormentas intensas con vientos peligrosos y grandes aguaceros, especialmente en dirección al oeste.

Pronóstico para el fin de semana en Estados Unidos

Los especialistas advierten que con la debilitación del domo de calor aumenta el riesgo de tormentas para el centro-norte del país y para el noreste.